CIVITAVECCHIA – Appuntamento giovedì pomeriggio alle 18.30 al Forte Michelangelo, all’interno del museo nazionale della Guardia Costiera, dove Fabio Angeloni presenterà “La Quarta Luna, Omicidi sulla via di Santiago” un noir storico che sta avendo molto successo. Dialoga con lui Gino Saladini, che ha curato la prefazione, insieme all’editore Jean Luc Bertoni. La lettura dei brani è affidata all’attrice-doppiatrice Delfina Angeloni con musiche eseguite in diretta da Simonetta Camilletti.

«Ringrazio la Marina Militare che ha aperto le porte della Fortezza al mio romanzo per quello che per me rappresenta, dopo il salone di Torino – commenta l’autore – un vero banco di prova. A Civitavecchia sono le mie radici giornalistiche e presentare qui il mio romanzo, raccontare qui dei miei personaggi è come portare qualcuno di importante a casa per il pranzo di Natale. Grazie quindi ed anzitutto a Gino Saladini che nella prefazione – nota l’autore - ha speso parole d’oro su quest’opera, all’editore Jan Luc Bertoni che ha creduto fin dall’inizio a questo progetto e a Simonetta Camilletti alla quale mi legano bellissimi ricordi di gioventù e che rappresenta una eccellenza indiscussa di questa città che in generale e troppo spesso e troppo facilmente fagocita le eccellenze tra sussulti di stampo provinciale, con il risultato di esaltare l’assoluta mediocrità. Queste - ha concluso Angeloni - sono le occasioni in cui ciascuno vorrebbe rincontrare le persone giuste, intendo i compagni di scuola, le decine e decine di persone che ho incrociato sul cammino scout o giovando all’oratorio dei salesiani, la gente della politica (moltissimi) compreso gli avversari con i quali ho polemizzato (tantissimi), a avversari politici mai nemici, in moltissimi casi divenuti poi amici».