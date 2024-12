CIVITAVECCHIA – Alla Terza edizione del Lucca Noir 2024 ci saranno anche Fabio Angeloni e il suo romanzo “La Quarta Luna”. Il festival, creato da Andrea Giannasi e Fabio Mundadori, è una due giorni tutta dedicata alla scrittura crime a cui partecipano autrici e autori provenienti da tutt’Italia e che fanno capo a diverse ed importanti case editrici, da Giunti a Sem, da Mursia a Bertoni, da Frilli a Bacchilega, da Laurana a Delos, da Ponte alle Grazie a Golem, dal Viandante a Tralerighe. La presentazione della Quarta Luna – Omicidi sulla via di Santiago aprirà la serata finale sabato 24 che proseguirà con Diego Collaveri, Claudia Cocuzza, Lorenzo Sartori, Iris Bonetti, Claudia Proietti, Raffaella Fanelli, Valeria Conca, Marco Aluzzi e Antani e Mascetti. L’evento è realizzato da Tralerighe libri editore, con il patrocinio del comune di Lucca, insieme ai partner NeRoma, premio Nabokov, Garfagnana in Giallo, il contest di Latina “Ore contate”, il Terracina Book festival, con la libreria Ubik di Lucca, ed è interamente dedicato alla scrittura crime. Lo dimostra la sua insolita chiusura con un Contest di scrittura “All’ultimo minuto. Quattro ore per un delitto” con un incipit di Alice Basso, autrice Garzanti. L’autrice torinese ha scritto un incipit dal quale scrittrici e scrittori da tutta Italia dovranno partire per costruire il racconto che parteciperà al contest di scrittura.