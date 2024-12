TOLFA - “La Processione mistica” della eccezionale artista fotografa Valentina Vannicola di Tolfa esposta a Monopoli Mella prestigiosa manifestazione "PhEst". L'artista Valentina Vannicola dopo aver esposto il suo lavoro a Tolfa, sta portando La Processione mistica nei luoghi più prestigiosi della cultura e ovunque riceve elogi e la sua opera colpisce davvero tutti. Sabato 28 settembre alle ore 18 si svolgerà la visita guidata a "La processione mistica" a Palazzo Palmieri di Monopoli. A PhEST si vive l’arte insieme ai suoi protagonisti. "Vi aspettiamo numerosi- spiegano gli organizzatori - per la visita guidata con Valentina Vannicola, autrice del lavoro intitolato La Processione mistica”.

“La Processione mistica” è un’opera fotografica realizzata da Valentina Vannicola tra il 2022 e il 2023 nell’ambito del suo progetto sul Purgatorio, e si ispira alla processione descritta da Dante nel XXIX Canto. Il lavoro continua la ricerca sulla Divina Commedia di Dante Alighieri che Vannicola ha iniziato nel 2011 con “L’Inferno”, trasposizione fotografica della Prima Cantica. L’opera originale, lunga 7 metri, è stata acquisita dal Museo MAXXI insieme a quattro ritratti, un video, disegni, materiali di lavoro, abiti e accessori. Questi elementi sono tradotti in un vero e proprio tableau vivant messo in scena nelle campagne della maremma laziale, a Tolfa, paese di origine dell’autrice, con il coinvolgimento di 49 figuranti, tutti attori non professionisti scelti nella comunità locale, e di diverse maestranze: modellisti, sarti, artigiani. Valentina Vannicola (1982, Roma) si è laureata con una tesi in Filmologia presso l’Università La Sapienza di Roma e, successivamente, si è diplomata alla Scuola Romana di Fotografia. La sua intera pratica artistica è riconducibile al genere della staged photography. Nel 2011 ha pubblicato con la casa editrice Postcart “L’Inferno di Dante”, curato da Benedetta Cestelli Guidi. Le sue immagini sono state pubblicate da diversi giornali periodici e quotidiani e sono presenti in collezioni pubbliche e private.

©RIPRODUZIONE RISERVATA