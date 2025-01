CIVITAVECCHIA – I primi venticinque anni della Pro Loco cittadina saranno festeggiati il prossimo martedì sera, 14 gennaio, presso la Sala del Cine Teatro Buonarroti. Alla presenza delle massime Autorità cittadine, dei Dirigenti UNPLI, e degli Amici dell’Associazione, saranno ricordate le iniziative realizzate con una rassegna e sequenza di immagini proiettate sul grande schermo per evidenziare i momenti più significativi.

Per la seconda parte della serata la Compagnia Teatrale Avanzi di Scena presenterà “L’ultima bugia di Pinocchio” che sarà rappresentato per la prima volta in Italia.

Infatti lo spettacolo ha partecipato al Liverpool International Theater festival ottenendo riconoscimenti di altissimo livello e vincendo il premio come migliore spettacolo nell’omonima città del Canada.

«È l’occasione per rivedere insieme le diverse attività realizzate dalla Pro Loco in questi anni e il ruolo rivestito dall’’Associazione nell’ambito del territorio e della città di Civitavecchia – dichiara la Presidente Maria Cristina Ciaffi – Inoltre, nella seconda parte, grazie agli amici della Compagnia Avanzi di Scena, offriremo la visione di uno spettacolo

che dopo aver vinto il prestigioso premio in Canada, inizierà il suo tour proprio in questa occasione».

La cittadinanza è invitata a partecipare fino ad esaurimento posti prenotabili cliccando sul link.

