CIVITAVECCHIA – Si sono volte le scorso weekend nella cornice di Ostia Antica le selezioni per la Performer Cup World Pass, che ha visto protagoniste la scuola di danza cittadina Planet Dance, diretta dalla maestra Francesca Feoli, e l'allieva Chiara Crescentini.

La danzatrice civitavecchiese si è infatti cimentata nella concorso relativo all'accesso agli Europei della prestigiosa rassegna di arti performative, che si terranno a cavallo tra il 2025 e il 2026, classificandosi nelle prime tre posizioni della propria categoria e quindi conquistando l'accesso alla competizione.

La locale scuola di danza riceve quindi un nuovo attestato di stima, dato che nella giuria della competizione compaiono numerosi professionisti della danza, che hanno quindi saputo riconoscere il talento della Crescentini e il buon operato svolto dalla Planet Dance nella formazione della propria allieva.

Soddisfatta la maestra Francesca Feoli dopo aver conquistato questo importante traguardo: «Da tempo ormai la Planet Dance ha deciso di espandere i propri confini all'infuori della nostra città, permettendo ai propri allievi e alle proprie allieve di confrontarsi con altre realtà, e devo dire che possiamo ritenerci assolutamente entusiasti per i risultati raggiunti. Mi preme in particolare in questa occasione ringraziare Martina Paoletti, che aveva iniziato questo percorso insieme a noi, per il grandissimo impegno profuso per ottenere questo nuovo successo»

Non ci rimane quindi che attendere la competizione europea e sostenere una nostra eccellenza locale nel mondo della danza.

