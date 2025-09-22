SUTRI - Si è svolto a Sutri l’evento “La musica è sangue”, organizzato dall’Avis locale per promuovere e sensibilizzare sull’importanza della donazione del sangue, soprattutto tra i più giovani. Presente anche l’assessore alle Politiche sociali Antonio Tosi, che ha voluto portare il saluto e il sostegno dell’amministrazione comunale a una iniziativa «intensa e toccante». «Come il sangue ci viene donato gratuitamente da Dio, così dovremmo donarlo a chi ne ha bisogno con lo stesso spirito di gratuità – ha dichiarato Tosi –. Ho visto una comunità viva e sensibile, capace di trasformare un messaggio di solidarietà in un’occasione di bellezza e partecipazione». Durante il pomeriggio, l’assessore ha anche ricevuto una comunicazione speciale da parte del presidente provinciale Avis Luigi Mechelli: il prossimo 4 ottobre gli verrà conferita la benemerenza con medaglia d’oro per aver raggiunto le 50 donazioni. «Un riconoscimento che condivido con tutti coloro che, ogni giorno, scelgono di salvare vite con un gesto semplice ma essenziale – ha concluso –. Donare sangue è un atto d’amore e responsabilità verso il prossimo».