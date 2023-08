BOLSENA – La sala multimediale dell’ufficio turistico comunale di Bolsena apre nuovamente le porte all’arte con la mostra dal titolo “I 30×40” del pittore Salvatore De Vincentis. L’esposizione sarà inaugurata il 6 agosto e sarà visitabile (ingresso libero) fino al 13 agosto, tutti i giorni dalle 10 alle 12,30 e dalle 16 alle 21.

«La sala multimediale è uno spazio vivo della nostra cittadina – affermano dall’Ufficio turistico comunale di Bolsena -. Abbiamo ospitato incontri con autori, convegni e, negli ultimi mesi, alcune mostre pittoriche». Nato a Pozzuoli, De Vincentis ha frequentato la scuola della ceramica di Pozzuoli, diplomandosi come decoratore. Bolsenese di adozione fin dal 1982 l’amore per l’arte lo ha spinto a esprimersi con diverse tecniche pittoriche. Ha partecipato a varie mostre collettive e ha allestito personali nella Tuscia e in varie città italiane.

Per il critico Mauro Casaccia “nei suoi quadri emerge un’intensità solare particolarmente luminosa anche quando l’ambientazione è invernale. La quale vivacità cromatica caratterizza alcune opere dipinte secondo tecniche vicino allo stile divisionista. Da vicino la pittura appare come un insieme confuso di brevissime pennellate che allontanandosi, lasciano emergere il soggetto con la sua intensità di colore”. La mostra è patrocinata dalla Pro loco Bolsena e dal Comune di Bolsena.

