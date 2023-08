VILLA SAN GIOVANNI IN TUSCIA - Sabato e domenica, in concomitanza con i festeggiamenti dedicati al patrono San Giovanni Battista, in via del Poggetto, nella splendida cornice della chiesa seicentesca della Madonna della Neve, sarà aperta una mostra di libri antichi titolata “La Libreria del Nonno”.

La manifestazione, ideata e realizzata dall’associazione scientifico culturale “Antiqua Tellus – Centro Studi Mons. Simone Medichini” prevede l’esposizione di oltre 300 libri editi tra il XVII e la prima metà del XX secolo, messi gentilmente a disposizione, per l’occasione, da cittadini sangiovannesi. Il materiale, per la maggior parte lascito da parte di genitori e nonni comprende testi di ogni genere, dalla letteratura alla storia, dalla religione alla politica, dalla scienza ai libri per ragazzi oltre a classici e romanzi vari, tutti dalle pagine piuttosto ingiallite.

Pezzo forte della mostra una piccola “Clavis Aurea Gramaticae” del 1675 insieme a diversi testi chiesiastici del 1700. Decine di libri del 1800, fanno rivivere e parlano di una comunità desiderosa di conoscenza.

I libri esposti, dice Angelo Capuzzi, uno degli organizzatori della manifestazione, sono la testimonianza concreta di quanto i nostri bisnonni, nonni e genitori fossero attratti dalla cultura per tanti di loro rimasta, purtroppo, una chimera.

Marcello Caporossi, uno dei membri dell’associazione, fa notare, nel massimo rispetto del luogo, quanto azzeccata sia la scelta della location. La mostra, dice, non poteva trovare luogo migliore della chiesa di Sancta Maria ad Nives, l’edificio di culto più antico del paese risalente agli inizi del XVII secolo che nelle fasi costruttive e cicli decorativi copre un medesimo arco temporale. Oltre ai testi citati, saranno esposti alcune decine di registri delle scuole elementari locali dal 1892 al 1932. Completa la cornice della manifestazione, l’attiguo “Antiquarium Sancta Maria ad Nives”, realizzato e gestito dalla medesima associazione.

