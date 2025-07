Tarquinia Lido si prepara a vivere una notte indimenticabile all’insegna della musica e della festa. Domani, alle ore 21,30, Piazza delle Naiadi ospiterà La Grande Festa, un concerto gratuito che promette di far cantare, ballare ed emozionare il pubblico di tutte le età.

L’evento, patrocinato dal Comune di Tarquinia e dalla Pro Loco, celebra l’estate con uno spettacolo musicale coinvolgente e solare, in cui la musica italiana, dalle sonorità vintage ai successi più noti, si intreccia con arrangiamenti dal sapore afro cubano e latino americano. Una miscela travolgente che porta in scena calore, passione e atmosfere esotiche.

Calore latino, anima italiana

Il concerto sarà un vero e proprio viaggio musicale. Non mancheranno incursioni nella tradizione romana e napoletana, reinterpretate con ritmi caraibici e atmosfere tropicali. Una formula originale che unisce la nostalgia dei classici alla freschezza di nuove sonorità, per un’esperienza tutta da vivere, rigorosamente in piedi e sotto le stelle.

Una serata per tutti

Ad animare la serata sarà il Trio d’Autore, affiancato da una band di musicisti di grande esperienza: Max Romagnolo, Stefano Gianvincenzi, Alessio Bonucci Drum, Massimo Gangarossa, Pap Yeri Samb, che con la loro energia e passione, trasformeranno la piazza in una grande pista da ballo all’aperto, dove il pubblico sarà il vero protagonista.

La Grande Festa - Trio d’Autore e Band

Appuntamento a piazza delle Naiadi, a Tarquinia Lido domani alle ore 21,30 con ingresso libero.

Un evento imperdibile per chi ama la buona musica, il divertimento e l’estate italiana. Tarquinia è pronta ad accogliere la festa.