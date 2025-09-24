CIVITAVECCHIA – Giovedì 25 settembre 2025, alle 17.00, la sala della biblioteca della Capitaneria di Porto (all’interno di Forte Michelangelo, Calata Laurenti) ospita la presentazione di «La flotta. Prova generale di Tangentopoli», a cura dell’avvocato Flavio De Luca. L’iniziativa è promossa dall’associazione Punto e Virgola 2017.

Il volume ripercorre la vicenda personale e professionale di De Luca, avvocato e docente, Commissario straordinario della flotta “Lauro” negli anni Ottanta: un ruolo che lo pone al crocevia tra diritto, impresa armatoriale e snodi cruciali della storia italiana recente. Nella traccia proposta dalla locandina spiccano riferimenti a episodi che segnarono l’immaginario collettivo, come il dirottamento della nave “Achille Lauro” (1985), e a passaggi giudiziari entrati nel dibattito pubblico, come il processo al giudice Carnevale. Il sottotitolo — Prova generale di Tangentopoli — suggerisce un racconto che anticipa e illumina dinamiche poi esplose nei primi anni Novanta.

©RIPRODUZIONE RISERVATA