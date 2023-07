CIVITAVECCHIA – Le terme della Ficoncella si anima con la rassegna teatrale “Avvistamenti”. Quattro commedie a portata di “vasca”, sotto la direzione artistica di Enrico Maria Falconi, saranno portate in scena dalla Blue in the face per volontà del comune di Civitavecchia e con la collaborazione di Csp. Si parte sabato 8 luglio con “Dica duca”, scritto e diretto da Simone Luciani. Il 16 sarà la volta di “S’Amavano” scritto e diretto da Enrico Maria Falconi mentre il 23 in scena andrà Liolà di Luigi Pirandello per la regia di Anna Baldoni. Si chiude il 28 con il debutto del nuovo spettacolo, scritto e diretto, di Falconi “Il Viziaccio”. Tutti gli spettacoli inizieranno alle 21 e a seguire sarà possibile usufruire delle vasche termali. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

Il sindaco Ernesto Tedesco ha commentato: «Enrico (Falconi, ndr) non credo abbia bisogno di presentazioni, la nostra è una città che esprime, soprattutto nel suo caso, grandi professionalità. A Natale tante persone si sono riversate per vedere quello che ha creato con grande bravura e professionalità. La location è particolare, non ci avremmo mai pensato e credo sarà ancora più interessante vedere cosa accadrà in queste quattro giornate. Il suo è uno staff di grande qualità».

L’assessore al Bilancio Francesco Serpa ha aggiunto: «Sappiamo tutti che apporto Enrico può dare a Civitavecchia. Abbinare spettacolo e cultura ad una location come la cittadella è una idea molto positiva, la Ficoncella sappiamo tutti quanto è cara a noi civitavecchiesi e non solo, unire queste due cose avrà grande successo. Unione tra vasche e spettacolo».

La dirigente comunale Sabrina Bodò ha ricordato che nella Ficoncella c’è una capienza sufficiente per ospitare tutti coloro che vorranno venire a seguire i quattro spettacoli e ha ringraziato il suo staff per il lavoro svolto.

Il presidente della commissione cultura Vincenzo Palombo ha detto che l’idea di «portare questo tipo di manifestazione alla Ficoncella è qualcosa di innovativo, una prima pietra di quello che è un concetto che con questa amministrazione vogliamo portare avanti. Dare luce alle professionalità cittadine e valorizzare quelli che sono angoli spettacolari che la nostra città ci permette di avere e quindi unire questi due scenari culturali e termali è un po' quello che è l'anima di questa estate».

Falconi ha ringraziato l’assessore alla cultura Simona Galizia per aver creduto da subito in questo progetto. «Mi fa molto piacere - ha detto - che l’amministrazione abbia compreso la bellezza di coniugare turismo e cultura. Ringrazio anche Lungarini e Csp. Mi faceva molto piacere andare in uno dei luoghi storici di Civitavecchia, un teatro dove si cambia e diventa un po' una piscina per tutti quanti. Sono quatto commedie, abbiamo immaginato di portare il buon umore». Il Viziaccio debutterà proprio alla Ficoncella e parlerà del periodo storico in cui la Ficoncella fu anche un luogo di incontri omosessuali.

