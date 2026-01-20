Si avvicina uno degli appuntamenti più attesi del panorama della nightlife italiana: il Dance Music Awards, evento nazionale che celebra l’eccellenza della musica dance e dei protagonisti del settore. In questo prestigioso contesto, Mauro Lanza, patron di L.A. Event, è diventato responsabile per la Regione Lazio degli artisti in concorso ai Dance Music Awards.

Il Dance Music Awards rappresenterà ancora un’importante vetrina per la musica dance e per i talenti del territorio, offrendo agli artisti laziali la possibilità di emergere all’interno di un circuito di rilevanza nazionale.

In vista dell’evento, Mauro Lanza ha voluto rivolgere un sentito ringraziamento a Michele Betuzzi, patron del concorso nazionale della Night Life italiana, per la visione e l’impegno con cui sostiene da anni la crescita del movimento dance nel nostro Paese.

Un ringraziamento speciale è stato inoltre espresso nei confronti di Tony Ruggiero, direttore artistico del progetto, il cui contributo sarà determinante nella cura dell’aspetto artistico e nella valorizzazione degli artisti, garantendo un livello qualitativo di assoluto prestigio.

Il Dance Music Awards si prepara così a confermarsi come un evento di riferimento a livello nazionale, mentre L.A. Event, sotto la guida di Mauro Lanza, continua a rafforzare il ruolo del Lazio all’interno della scena dance italiana.

