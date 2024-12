CIVITAVECCHIA – Secondo appuntamento della stagione del Granari Off sabato 2 novembre alle ore 20:45 con "Catrina - Una celebrazione iconica del dià de muertos", che vede il ritorno dell'Articomio, vera e propria fucina dello spazio multidisciplinare sito nel centro cittadino di Civitavecchia, diretto in questa occasione da Federica Mola.

Lo spettacolo nasce da un'idea della regista e di Mafer Sand, la quale sarà in scena insieme a Simone Fantozzi, Chiara Pitocchi, Maria Luisa Russo, Giulia Sgricia e Raffaele Borgi.

"Catrina" si preannuncia essere una esperienza emozionante e coinvolgente che vi lascerà senza fiato. Non perdete quindi l'occasione di assistere a questa rappresentazione unica e di immergervi nella magia del "Día de los Muertos".

SINOSSI – In una famiglia italo-messicana, la giovane Clara non si sente parte della tradizione di Guadalupe, una mamma messicana che ogni anno porta con amore la tradizione del giorno dei morti ovvero "dia de muertos".

Durante i preparativi per l'ofrenda, Clara che soffre la mancanza del padre e del fratello, confronta la madre sul senso di questa tradizione. Catrina, guida delle anime nell'aldilà, conosce bene quello che succede nel mondo dei vivi, e così comunica ai famigliari defunti le complicate vicende che stanno per accadere. Nella notte del dia de muertos inizierà un viaggio davvero inimmaginabile per le anime senza tempo, con il fine di poter tornare al mondo dei vivi e celebrare come ogni anno una grande festa. E se non fosse sufficiente… un'altra sorpresa familiare verrà a sconvolgere tutto!

