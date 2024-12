RONCIGLIONE - Dopo cinque anni di attesa, la compagnia teatrale Alta quota è pronta ad incantare il pubblico con una produzione che celebra il genio senza tempo di William Shakespeare.

“Pascola sulle mie labbra. Amami o odiami! Entrambi sono a mio favore” va oltre la semplice rappresentazione teatrale: è un’immersione nelle profondità dell’animo umano, un viaggio attraverso le speranze, le pene e i turbamenti che caratterizzano l’esistenza. Con Maria Cangani, Susan Collyer, Alessandra Conti, Tiziana Ricci, Fabrizio Rivelli, Amalia Scoppola, la regia di Sandro Nardi e la creatività dell’artista costumista Fabrizio Rivelli, lo spettacolo offre una prospettiva originale sulle opere del grande drammaturgo inglese. Attraverso una messa in scena bizzarra e coinvolgente, il pubblico sarà trasportato in un mondo dove i conflitti umani sono al centro di ogni storia, dove le emozioni si intrecciano in un racconto avvincente e senza tempo. “Pascola sulle mie Labbra” è un lavoro corale che aspira ad analizzare e comprendere le intricate trame shakespeariane, rivelando la loro sorprendente contemporaneità. Padre e figlio, moglie e marito, amante e amato: queste relazioni universali vengono esplorate e celebrate sul palcoscenico, permettendo al pubblico di immedesimarsi al di là del tempo e dello spazio. Il progetto è promosso dal Centro polivalente Città di Ronciglione Aps e dal comune di Ronciglione e sarà presentato al teatro Petrolini di Ronciglione sabato 20 aprile alle 21 e domenica 21 aprile alle 17,30.

Un’occasione per vivere un’esperienza teatrale unica, lasciarsi trasportare dalla magia delle parole di Shakespeare e di scoprire, riflettere e crescere attraverso il potere del teatro.

