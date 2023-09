TOLFA - A Tolfa da ieri impazza la Festa della Radica: la tradizionale manifestazione che chiude il cartellone degli eventi estivi e che racchiude una lunga serie di appuntamentied eventi per tutti i gusti e tutte le età. La “Festa delle Tradizioni Popolari – La Radica” è nata nel 2011 ed è organizzata dal Comune di Tolfa in collaborazione con l’associazione Generatio 90, l’Università Agraria di Tolfa, con la partecipazione di associazioni no profit del territorio, Slow Food, Città Slow International, Biodistretto “Maremma Etrusca e Monti della Tolfa” e con il coinvolgimento negli anni della Comunità Montana Monti della Tolfa, dei comuni della Regione Lazio, inoltre ha ricevuto negli anni i patrocinii dalla Provincia di Roma, del Consiglio Regionale del Lazio. Per le vie del centro storico è stato ricreato un allestimento antico/povero appartenente alla tradizione “contadino butteresco e maremmano”. Le cantine per l’occasione sono aperte e decorate con antichi attrezzi di lavoro per ospitare artigiani, pittori, fotografi e scultori. Anche quest'anno è stata realizzata una scenografia studiata fin nei dettagli. Lungo le vie vengono espositi accessori di antichi lavori, foto storiche, maniscalchi che effettuano dimostrazioni di ferratura a cavalli ed asini, espositori di giochi di una volta. Da non perdere la goliardica e simpatica competizione del “Tiro alla Fune Intercomunale” in cui si sfideranno le squadre in rappresentanza di 10 Comuni del territorio: Tolfa, Allumiere, Artena, Canale, Cerveteri, Civitavecchia, Cisterna di Latina, Formello, Palestrina e Santa Marinella. La kermesse prenderà il via con una singolare processione con vari figuranti accompagnati dal gruppo di tamburini e sbandieratori di Tolfa. Saranno presenti i rappresentanti istituzionali di tutti i Comuni in gara. Tanti gli appuntamenti della giornata: alle 8 in piazza Veneto per l'escursione alle cave di allume di Tolfa in località Sbroccati; partenza alle 8.30 dal Poggiarello. Alle 10 su via Roma giochi popolari e ludobus; in piazza Veneto "La Radica a 4 zampe", chip gratuito e gare di agilità. Alle 12 in via Costa Alta inaugurazione della statua del Poeta a Braccio. Alle 16 in piazza Diaz giochi popolari, Toro Meccanico. Seguirà alle 17 lungo via Roma teatrino, animazione per bambini, legnogiocando, giochi di equilibrio, laboratori; in contemporanea in via Sant'Antonio, a cura del Circolo Culturale Battilocchio presieduto da Adele Natali si svolgerà "L'ora della poesia" con la poetessa Agnese Monaldi accompagnata da Lorenzo Michielini. Si esibiranno i poeti a braccio con i loro dialoghi improvvisati con la partecipazione del pubblico presente, mentre stornelli e cantastorie accompagneranno la poesia in vernacolo e la poesia tradizionale. Alle 17.30 Le sinergie popolari: musica popolare romana e concerto dei Tarantella Underground e MusicAmbulante. Alle 18 nel Palazzo Buttaoni lo scrittore Giuseppe Pierantozzi presenterà il suo libro "L'ultimo biscino" in dialogo con Eugenio Bottacci e Giuseppe Ricotta. Sarà possibile ammirare mostre artistiche e mostre fotografiche e partecipare all'incontro con l'autore Luis Cantenebra. Quest’anno ci sarè pure la suggestiva sfilata delle "Maschere Zoomorfe": a Tolfa saranno di scena i “Mustayonis e S’Orku Foresu”. Sempre oggi, nell'ambito della due giorni di festa, il Comune di Tolfa, in collaborazione con La Radica e Tolfa Città del Cavallo, effettuerà uno scambio culturale con il Comune di Canale Monterano e l’associazione ASD Butteri di Canale Monterano, quelli del Riarto. Scopo di questo gemellaggio è di rinsaldare il forte legame fra Tolfa e Canale «ed approfondire aspetti inerenti lo sviluppo equi turistico e - spiegano gli organizzatori - la conservazione e promozione delle tradizioni legate alla Maremma, al Buttero ed al Cavallo Tolfetano». Alle 9:30 ci sarà il raduno dei Cavalieri al Poggiarello di Tolfa e alle 10 circa partirà il gruppo rappresentativo che sfilerà per le vie principali del paese fino a Piazza Vittorio Veneto: qui avverrà lo scambio culturale e scambio dei Crest dei due comuni e delle realtà protagoniste dell'evento. Due butteri anziani rappresentanti i due territori di Canale e di Tolfa racconteranno aneddoti e storie di vita butteresca e a loro la sindaca donerá un riconoscimento.

