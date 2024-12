SANTA MARINELLA - La Casina Trincia è stata la location di un inedito evento artistico ed ha ospitato la mostra di ceramica realizzata dall’associazione culturale “Argilla e varie altre cose”. Il piccolo edificio comunale che si affaccia sulla terrazza della Passeggiata a Mare, divenuta ormai fulcro di tante attività ed iniziative culturali della città, per una volta ha aperto le sue porte anche ai tanti visitatori che hanno potuto ammirare le vere e proprie piccole opere d'arte e di artigianato realizzate durante un corso di ceramica promosso dalla stessa associazione. “E’ stato un vero piacere - ha commentato il sindaco Pietro Tidei - essere stato uno dei primi visitatori di questa mostra che vorrei ricordare ha una valenza particolare. L'associazione che raggruppa alcune artiste del territorio oltre alle ceramiste D’Urso, ormai famose anche fuori dai confini locali per le loro creazioni, iniziarono giovanissime la loro attività nel lontano 1993 all’interno del borgo medievale del castello di Santa Severa. In oltre 30 anni di attività, la piccola bottega artigiana, una alle tante che animava e rendeva unico questo sito monumentale, era divenuta una delle attrattive del castello. L'arte e la creatività delle sorelle D'Urso, è stata sempre apprezzata dai tanti turisti e non solo che, recandosi a visitare il maniero che sorge sul mare, potevamo avere anche l’opportunità di ammirare la bottega delle ceramiche artistiche. Purtroppo per decisioni non dipendenti dalla nastra volontà, quelle botteghe che rappresentavano a mio parere un valore aggiunto per il castello, sono state chiuse dalla Regione che è la proprietaria di questo bene. Ed è anche per questo motivo che oggi siamo felici di aver potuto donare lo spazio espositivo a queste artiste locali e alle brave componenti dell'associazione”.

