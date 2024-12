VASANELLO - Si rinnova l’appuntamento con la grande musica domenica 25 febbraio a Vasanello.

Torna ad esibirsi, per la seconda volta consecutiva, dopo il grande successo dello scorso anno, la Briccialdi Sax Orchestra di Terni diretta dal Maestro Emiliano Rodriguez. Un evento di importante spessore culturale che sarà ospitato nella chiesa di Santa Maria Assunta a Vasanello a partire dalle 18. «Si tratta di una formazione originale composta da soli sassofoni, con la quasi totalità della famiglia al completo, dal basso al sopranino, che capita assai raramente di ascoltare», spiega il maestro Rodriguez. Ad esibirsi saranno dodici giovani professionisti che proporranno un repertorio vario e avvincente in grado di spaziare attraverso diversi stili musicali in omaggio alla grande versatilità di questo strumento, con grandi possibilità espressive, infinite soluzioni coloristiche, notevole escursione dinamica ed estrema duttilità.

In programma brani di Bizet, Scott Joplin, George Gershwin, Bernstein, Piazzolla, Morricone ed Iturralde, in un vero e proprio omaggio al repertorio del sassofono, dalla storia relativamente breve ma dall’ampia diffusione soprattutto nel jazz e nella musica pop ed etnica. «Non mancheranno le improvvisazioni inserite proprio nel piano di studi della Briccialdi Sax Orchestra. Sarà un evento di straordinario spessore, finalizzato alla promozione della cultura sul territorio, in un’ottica di proficua collaborazione tra il Conservatorio Briccialdi di Terni ed il Comune di Vasanello che ringrazio infinitamente per la sensibilità dimostrata», conclude il maestro Rodriguez. «Per noi è un vero onore ospitare nuovamente la Briccialdi Sax Orchestra – afferma il sindaco Igino Vestri. Dopo lo straordinario successo dello scorso anno prosegue, nel solco di una straordinaria sinergia, il cammino finalizzato a promuovere e valorizzare la cultura in molteplici forme espressive di cui questo concerto rappresenta sicuramente una punta di diamante». L’evento è promosso dall’assessorato allo Spettacolo al Commercio e all’ Artigianato del Comune di Vasanello in collaborazione con il Conservatorio Giulio Briccialdi di Terni e il Servizio Civile Universale.

L’appuntamento è domenica 25 febbraio alle 18 nella chiesa di Santa Maria Assunta, ad ingresso libero.

©RIPRODUZIONE RISERVA