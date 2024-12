CIVITAVECCHIA – Nemmeno l’afa ferma la Blue in the face. Anzi, in concomitanza con il Ferragosto (per la precisione il 13, 14 e 16) l’associazione diretta da Enrico Maria Falconi cala un divertente trittico per passare altrettante serate spensierate all’Arena Pincio. Le tre commedie – “Idraulici senza licenza”, “Amori e pellicce” e “Felici e sempre maleducati” – fanno parte dell’ampio cartellone allestito proprio all’Arena Pincio dalla nuova amministrazione comunale, firmato dall’assessora alla Cultura Stefania Tinti, per dare voce, spazio e visibilità ad alcuni dei principali artisti locali e proporre al pubblico civitavecchiese vari generi di spettacolo.

La Blue in the face, come detto, risponde con tre delle sue migliori produzioni. Si comincia domani, 13 agosto, alle 21 con “Idraulici senza licenza”, scritto e diretto da Simone Luciani. La trama: due attori non riescono a lavorare nel mondo dello spettacolo e sono costretti, per sbarcare il lunario, a trasformarsi in due maldestri gigolò. Con Luciani in scena anche Filippo Granati, Rosaria Caruso e Antonella Perondi.

Mercoledì 14, sempre alle 21, l’Arena Pincio ospita “Amori e pellicce”, scritto, diretto e interpretato da Patrizio De Paolis. La trama: una pelliccia di visone “viaggiante” è al centro di una vicenda dove non mancano equivoci, tradimenti, scambi di persone. Insomma, tutti gli ingredienti della farsa che ebbe come maestro Fevedeau, manipolati in chiave moderna. Anche in questo caso risate assicurate. Sul palco, oltre De Paolis, tra gli altri Sacha Pilara, Sara Gianvincenzi, Matteo Tusculano, Martina Crescentini, Alice Pierini.

Venerdì 16, ultimo appuntamento del trittico, ancora alle 21, con “Felici e sempre maleducati”, scritto diretto e interpretato da Enrico Maria Falconi. La trama: Nicola torna a casa dopo l’ennesimo arresto e trova una situazione più caotica che mai. Una commedia irriverente che esplora le sfumature della vita familiare con un tocco di umorismo e sarcasmo. Con Falconi in scena, tra gli altri, Ramona Gargano e Simone Luciani.

Nel cartellone dell’Arena Pincio è in programma, il 9 settembre, anche un altro spettacolo della Blue in the face, “L’estate di San Lorenzo”, delicata ed emozionante commedia scritta dallo stesso Falconi, ambientata tra il primo bombardamento di Civitavecchia, il 14 maggio ‘43 e il primo di Roma, il 19 luglio dello stesso anno.

