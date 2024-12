ALLUMIERE - Molto apprezzato dagli alunni della scuola Secondaria di Primo grado dell'IC di Tolfa del plesso di Allumiere di via del Faggeto il libro di Cristiana Cerroni "La bambina di neve".

I ragazzi hanno ascoltato con interesse il discorso della Cerroni che ha parlato del suo libro ma anche della sua vita costellata di momenti buoni e ma anche di varie sofferenze e di bullismo.

L'incontro è stato voluto e organizzato dalle professoresse Tiziana Cimaroli, Brunella Franceschini, Martina Regnani e Giuseppina Esposito grazie al supporto della Ds dell'Istituto Comprensivo di Tolfa Allumiere, Laura Somma.

"Cristiana ha parlato del suo libro: "La bambina di neve" ai nostri ragazzi dell'IC di Allumiere, che sono rimasti rapiti dalla sua storia personale - spiega la docente Tiziana Cimaroli - la Cerrone, che ha definito la sua autobiografia "un atto di coraggio", ha portato in collina una importante testimonianza di cui tutti faremo tesoro. La sua è una storia di speranza e di rivincita, con al centro un messaggio importante: tutti possono farcela, nessuno escluso. Neanche chi, come Cristiana, ha dovuto combattere contro l'ignoranza e il pregiudizio in nome dell' integrazione e dell'inclusione, riuscendo alla fine a superare gli ostacoli e a fare della disabilità la sua forza.

La stessa forza con cui ha sempre affrontato la vita "a muso duro" non solo per sé stessa, ma anche per i tanti bambini nelle sue stesse condizioni, diventando con orgoglio "la maestra degli ultimi" (come si è più volte autodefinita), un punto di riferimento importante per i tanti alunni, disabili e non, che hanno avuto la fortuna di incontrarla".

Molto soddisfatta la scrittrice Cristiana Cerroni, la quale sottolinea: "Grazie alle professoresse Giuseppina Esposito, Tiziana Cimaroli, Brunella Franceschini e Martina Regnani per avermi offerto una ulteriore occasione di confronto e di dialogo con i ragazzi". Tra le promotrici dell'incontro la professoressa Giuseppina Esposito, la quale ha sottolineato: "Gli alunni sono stati in un silenzio assordante, hanno ascoltato l'autrice come ipnotizzati.

La Cerroni ha parlato per 3 ore ininterrottamente instaurando onde empatiche. La corretta comunicazione della Maestra Cristiana ha creato un veicolo privilegiato all'apprendimento del contenuto del libro. Complimenti mamme: i ragazzi ci hanno fatto fare una bellissima figura".

©RIPRODUZIONE RISERVATA