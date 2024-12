Kim Rossi Stuart al Christmas village di Viterbo. Una gran bella sorpresa per ambulanti e turisti, che hanno avvistato il noto atttore giovedì pomeriggio a spasso con la moglie, l’attrice Ilaria Spada, e i figli.

Lontano, quindi, dai riflettori, si è goduto un tranquillo pomeriggio in famiglia.

Sempre sorridente, Stuart si è dimostrato disponibile e non è mancato qualche selfie con i fan per cui ha posato volentieri. Nato a Roma, unico figlio maschio (in mezzo a tre sorelle) del cabatterista Giacomo Rossi Stuart e di una top model, Kim a soli 5 anni debutta, biondissimo, di fronte ad una cinepresa nel film di Mauro Bolognini “Fatti di gente perbene” (1974) con suo padre Giacomo: è un battesimo straordinario. All'età di 14 anni lascia la scuola per dedicarsi alla recitazione e, l'anno dopo, plana nel piccolo schermo con il film tv I ragazzi della valle misteriosa diretto da Marcello Aliprandi con Alessandro Haber e Veronica Logan (che sarà la sua fidanzata per diversi anni). Studia teatro e nel 1986 comincia la sua carriera cinematografica. Ma è solo con le fiction della serie Fantaghirò (1991, 1992, 1993 e 1994), ispirata ad una vecchia fiaba italiana ("Fantaghirò, persona bella") per la regia di Lamberto Bava che Kim Rossi Stuart riceverà la notorietà che tanto andava aspirando. Nel ruolo del principe Romualdo, innamorato e rivale della principessa guerriera Fantaghirò, interpretata da Alessandra Martines, incanterà un vasto numero d'italiani, soprattutto i più piccoli che, oggi cresciuti, ammirando la sua carriera in continuo progresso, non possono non nascondere un caldo sorriso di compiacimento per uno dei loro idoli infantili.

