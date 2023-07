VETRALLA - Sabato prossimo, alle 18, presso il giardino di Palazzo Paolocci (in via Roma 41, sede della casa editrice Davide Ghaleb), si terrà la presentazione del primo romanzo del regista e autore teatrale Sergio Urbani, dal titolo “Io sono te”, con illustrazione di copertina di Fabrizio Allegrini, prefazione di Valerio Modesti e introduzione di Alessandro Natoni.

Alla presentazione interverranno Diana Ghaleb, Sergio Urbani, Fabrizio Allegrini, Valerio Modesti, Alessandro Natoni.

Io sono Te è un grido silente. Un atto d’amore. Un inno alla vita, all’amicizia e alle passioni. Un’altalena fra il passato e il futuro. Una danza di morte ricca di colori e visioni. È una lacrima di gioia e un sorriso amaro. Realtà e sogno si tengono per mano come Filippo, protagonista trentenne, e “Lollo”, il prodigioso figlio di otto anni. Per questa prima, di una serie di presentazioni, interverranno Diana Ghaleb, l’autore Sergio Urbani, Fabrizio Allegrini, Valerio Modesti e Alessandro Natoni. Per l’occasione sarà allestita una mostra, all’interno del giardino di Palazzo Paolocci riguardanti gli appunti di regia narrativa del libro di Sergio Urbani, le illustrazioni e le prove di copertina di Fabrizio Allegrini.

Sergio Urbani nasce a Soriano nel Cimino, in provincia di Viterbo, nel 1976. Drammaturgo, regista teatrale e insegnante di recitazione. “Io sono te” è il suo primo romanzo.