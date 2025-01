CIVITAVECCHIA – Il Comune di Civitavecchia, insieme al coordinamento “Io Faro Carnevale città di Civitavecchia” e con la partecipazione di Conad nord ovest e Fondazione Cariciv, ha lanciato il bando per la creazione del manifesto della 27^ edizione del Carnevale di Civitavecchia, una delle manifestazioni più sentite e partecipate della città.

Ogni anno migliaia di civitavecchiesi scendono in strada per ammirare le sfilate dei carri allegorici, simbolo di una tradizione consolidata e molto attesa.

Il concorso, intitolato “Carnevale… e ora sto dicendo pace”, è aperto ai giovani artisti residenti a Civitavecchia e nei comuni limitrofi, di età non superiore ai 25 anni. Ogni partecipante potrà presentare un unico elaborato, in formato digitale o cartaceo, che dovrà essere originale e inedito. Le opere dovranno essere inviate entro il 13 febbraio 2025, seguendo le modalità indicate nel bando.

La giuria che valuterà le opere è composta da: Maria Zeno, presidente della giuria, Giuseppe Baccarelli, giornalista e scrittore, Leonardo Caprio (Paleocrio), artista pittore professionista, Laura Currado, direttrice del Coro Bimbi di Civitavecchia, e Roberta Galletta, storica di Civitavecchia. Il segretario verbalizzante sarà Fabio Cozzi, direttore artistico M.C.A.G. La madrina del concorso è la professoressa Gabriella Sarracco, presidente della Fondazione Cariciv.

Il vincitore riceverà un premio di 500 euro e il suo elaborato diventerà il manifesto ufficiale della manifestazione. Tutti i progetti presentati saranno esposti in una mostra dedicata, che si terrà durante il Carnevale cittadino.

