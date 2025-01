CIVITAVECCHIA – Volontari nel pieno dell’attività, in queste settimane, per l’organizzazione della 27^ edizione di “Io Faro Carnevale”. I carri allegorici e le maschere colorate sfileranno per le vie della città domenica 2 marzo, e la complessa macchina organizzativa è all’opera per regalare emozioni e divertimento. «Gruppi che hanno fatto la storia del nostro carnevale cittadino e tante new entry sono già al lavoro - hanno spiegato dal coordinamento - diversi i temi: dal fantasy al fiabesco, dalla storia alla geografia, alla musica».

Tutti sotto un unico tema, quello scelto per quest’anno: “Carnevale...e ora sto dicendo pace”, intesa dal punto di vista militare, sociologica, politica, insieme alla cura dell’ambiente.

Ci sarà tempo fino alle ore 12 del 13 febbraio per partecipare al concorso di idee per la realizzazione del manifesto del carnevale.

