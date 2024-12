CIVITAVECCHIA – «È mia intenzione, verificando la volontà di tutto il Consiglio Comunale attraverso un percorso istituzionale formale, proporre ed avviare l'iter di intitolazione dell'impianto natatorio comunale di via Maratona al nostro compianto Antonio Parisi (foto)». Lo dichiara il sindaco Marco Piendibene, molto toccato dalla scomparsa del popolare “Camicione”, un uomo che ha fatto la storia degli sport acquatici civitavecchiesi. «Ragioneremo più avanti su come dare alla proposta una valenza ultra-cittadina – prosegue il Sindaco - , che possa richiamare nella nostra città i tanti estimatori ed amici, magari anche molti ex avversari campioni del passato, che volessero unirsi ad un evento che potrà essere meglio definito dopo l'approvazione del massimo consesso cittadino».