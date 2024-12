ALLUMIERE – "Insieme in Musica": questo il titolo del concorso canoro che si svolgerà il 5 luglio. L'evento è promosso dalla Contrada Ghetto con l'organizzazione e la direzione artistica del noto cantante e vocal coach Max Petronilli. Il concorso fa parte della tre-giorni di eventi della "Sagra del Cinghiale" e "I Sentieri dell'Allume". L'evento già lo scorso anno ha ottenuto un grande successo. E quest'anno tutto sembra far presagire un bis di tutto rispetto. «Arrivano richieste di partecipazione anche da Roma e dintorni - ha detto Petronilli - e ciò è una grande soddisfazione per me, in quanto direttore artistico, e per tutto il comitato direttivo del Rione Ghetto». Anche quest'anno al termine dell'esibizione verranno assegnati tre premi: il premio Simpatia, il premio Stampa e quello della Critica, intitolato alla memoria dell'indimenticabile Flavio Mazzocchi. E l'edizione 2024 vedrà anche una novità: i vincitori della categoria under 14 e della categoria over 14 saranno premiati entrambi con la Targa premio di categoria e un microfono professionale. «I motori sono accesi - ha aggiunto Max Petronilli - C'è grande entusiasmo nella consapevolezza di partecipare ad un evento che crea e offre l'opportunità a tutti di mostrare il proprio talento confrontandosi e crescendo artisticamente ed umanamente». Il concorso prenderà il via alle 20 con la categoria Under 14 al termine della quale seguirá una piccola pausa di un quarto d'ora e poi si riprenderà con gli Over 14. Per il premio Stampa saranno presenti «vari giornalisti del territorio», ha spiegato ancora Petronilli che ha aggiunto: «I componenti della giuria tecnica (o di qualità che dir si voglia) oltre ad essere grandi amici sono grandi professionisti. Si tratta di Eleonora Bernabei (insegnante di canto e cantante), Stefania Bentivoglio (insegnante di sassofono e pianoforte musicista e direttore d'orchestra), Giulia Leonardo (insegnante di clarinetto e musicista), Irene Gargiulli (Cantante), Anthony Caruana (insegnante di chitarra scrittore e musicista) e Fabio Caponi (insegnante di basso e musicista). Invitiamo tutti a partecipare. Durante la serata sarà possibile degustare le prelibatezze preparate dalle eccezionali cuoche giallorosse nell'ambito della "Sagra del cinghiale" e "I Sentieri dell'Allume". Saranno serviti fantastici piatti con prodotti a km 0 preparati come vuole la tradizione. Sua maestà il cinghiale sarà preparato con cura ed esaltato al massimo». Il presidente Giovanni Superchi e tutti i contradaioli del Ghetto invitano tutti a non mancare.

