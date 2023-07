CAPRAROLA – Con lettera datata 16 luglio e inviata a tutta la diocesi, il vescovo Marco Salvi ha proposto l’iniziativa della “tre giorni” organizzata specificamente per i laici, ma aperta anche al clero, dal 10 al 12 agosto prossimi, presso il Centro di Spiritualità Santa Teresa, a Caprarola.

Scrive il vescovo Marco Salvi: «Come negli anni scorsi, questo appuntamento costituisce un momento privilegiato di riflessione e di incontro, con l’opportunità di visitare alcuni luoghi significativi della diocesi, in collegamento al tema della preghiera, suggerito da Papa Francesco in preparazione all’anno giubilare 2025, oggetto della “tre giorni”, che sarà affrontato dalle monache di Bose di Civitella San Paolo», scrive nella lettera il vescovo della diocesi civitonica Salvi.

Nella lettera del Papa inviata a monsignor Fisichella l’evento giubilare viene messo sullo sfondo della pandemia, con tutti i drammi che ci ha fatto sperimentare. In questo orizzonte, in cui “dobbiamo tenere accesa la fiaccola della speranza che ci è stata donata”, il prossimo anno santo «potrà favorire molto la ricomposizione di un clima di speranza e di fiducia, come segno di una rinnovata rinascita di cui tutti sentiamo l’urgenza».

«Si tratta di una ripartenza anche ‘spirituale’, che curi l’amarezza e la chiusura in noi stessi che si sono depositate sul nostro spirito, appesantendolo».

Ma l’anno santo non può essere dissociato dall’attenzione ai poveri, dal «dramma della povertà dilagante che impedisce a milioni di uomini di vivere in maniera degna di essere umani», si legge nella nota.

Gli incontri si terranno al mattino dalle 9,30 fino al pranzo compreso (per chi vuole). Nel pomeriggio sono previste escursioni in luoghi significativi della diocesi. L’11 agosto ci sarà la visita alla Basilica di Castel Sant’Elia, e il 12 una in programma escursione all’Abbazia di Santa Maria di Falleri.