CIVITAVECCHIA – In tanti per farsi autografare una copia del romanzo “Il Giardino del tiglio” dagli autori Gino Saladini e Gabriel Garko in città per tre appuntamenti “firmacopie”.

Decine e decine di civitavecchiesi in fila per strappare una foto e una firma al medico e all’attore che, a quattro mani, hanno dato vita ad un’opera letteraria davvero interessante in cui si toccano argomenti attuali e profondi, in cui vengono affrontati diversi temi importanti dalla genitorialità fino alla malattia. Un libro che ha fatto il suo esordio al BookCity di Milano il 16 novembre scorso e che da allora sta collezionando il tutto esaurito nelle presentazioni in giro per l’Italia.

I due autori hanno incontrato i fan per autografare le copie de “Il Giardino del tiglio”, scambiato quattro chiacchiere e fatto qualche selfie ricordo. In prima fila anche il sindaco Ernesto Tedesco venuto a salutare l’attore e Saladini, da lui più volte definito un’eccellenza di Civitavecchia. Dopo la tappa alla libreria “Mondadori” gli autori si sono spostati prima verso la “Dettagli” e poi alla “Giunti” per l’ultimo dei tre appuntamenti della giornata. I due saranno di nuovo insieme in città per presentare ufficialmente il libro con il nuovo anno.

