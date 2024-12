CERVETERI - Si concluderà questa sera con una performance in piazza Santa Maria, la terza edizione del laboratorio di teatro partecipato "Frammenti di un discorso amoroso" organizzato da Le Odissere Teatro in collaborazione con Cdm - Campo di Mare Teatro Festival e patrocinato dal Comune. Il percorso formativo gratuito e aperto a tutti è iniziato a marzo 2024 ed è stato curato da Odette Piscitelli (attrice, formatrice, direttrice artistica di Le Odìssere Teatro e del Campo di Mare Teatro Festival) , ha coinvolto cittadine e cittadini residenti nel territorio di Cerveteri, Ladispoli e nei comuni limitrofi, senza limiti di età. Attraverso la sperimentazione dei linguaggi del teatro, della narrazione e della musica si è sviluppato un cantiere di idee. Il percorso di esplorazione aveva come obiettivo centrale la creazione di un gruppo di lavoro protetto per condividere storie, frammenti di vita ed emozioni, sul tema scelto, che quest’anno era l’amore. L'appuntamento è per le 19.30 di oggi.

