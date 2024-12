LADISPOLI - «Una domenica da trascorrere a Cerveteri, tra arte, cultura, natura e il grande spettacolo di Etruria Eco Festival. Come ogni prima domenica del mese, la Necropoli Etrusca della Banditaccia e il Museo Nazionale Cerite spalancheranno le porte ai visitatori, che potranno visitare entrambi i siti in maniera gratuita, mentre la sera, a partire dalle 21:30 in Piazza Santa Maria, un appuntamento speciale con una delle manifestazioni più amate e ricche di storia della nostra città, l’Etruria Eco Festival, con il concerto ad ingresso gratuito di un artista straordinario, riconosciuto a livello internazionale come il genio del rock’n roll, Matthew Lee. Una giornata che offrirà tantissime iniziative e altrettanti motivi per venire a Cerveteri». Ad annunciare gli appuntamenti in programma oggi in città, il sindaco Elena Gubetti. «Chiudiamo l’estate con una grandissima serata l’Etruria Eco Festival, che quest’anno festeggia la sua 18esima edizione, da sempre è sinonimo di grande musica, di spettacolo, capace di richiamare in città tantissimo pubblico e artisti di grande livello». E oggi a salire sul palco saràMatthew Lee «che tutti i più importanti e rinomati esperti musicali hanno definito come il genio del pianoforte». «In apertura di serata, la band de ‘I Frutti di Mario’ e un dibattito su un tema sempre estremamente attuale, come quello della lotta allo spreco alimentare». E come ogni prima domenica del mese porte aperte alla Necropoli e al Museo Cerite. Anche in questo caso l’ingresso è gratuito.

