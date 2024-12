CERVETERI - Nuovo appuntamento culturale per i bimbi dagli 8 agli 11 anni. Si va in biblioteca per conoscere gli Etruschi, la loro cultura e la loro arte attraverso letture e un laboratorio artistico. Quando? Il 16 maggio dalle 16.45 alle 17.45. Come dei piccoli archeologi, insieme ad Antonietta Bruzzese a Maria Ciavarella dell'associazione "Aperta parentesi", i bambini potranno conoscere tante curiosità sulla vita al tempo degli Etruschi, sugli usi e costumi e su Cerveteri quale importante città di questo popolo. A seguire i piccoli partecipanti potranno realizzare un artefatto creativo da portare a casa. L'ingresso è gratuito ma è necessaria la prenotazione al numero: 06 994 3285

