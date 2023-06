BOMARZO - Si terrà domai alle 19, al Sacro Bosco di Bomarzo, l’evento di pre-apertura del festival InArte Vicino, in programma dal 4 luglio al 15 settembre con una serie di aperture serali straordinarie, incontri einstallazioni, in occasione del quinto centenario della nascita dell’ideatore del Bosco, Pierfrancesco Orsini, dettoVicino (Roma, 4 luglio 1523 – Bomarzo, 28 gennaio 1585). Corrado Augias, giornalista e scrittore, terrà una lectio magistralis nell’area del Tempio del Sacro Bosco sulla figura di Vicino Orsini, che ricollocherà nella cornice rinascimentale dell’Italia delle cento corti e dei mille artisti, indagando il rapporto con Giulia Farnese, omonima della bella che incantò Rodrigo Borgia. La vicenda umana e storica del Signore di Bomarzo, cultore delle arti e raffinato intellettuale, riaffiora dalle lettere che inviava alla cerchia di potenti amici di cui si era circondato, famiglie papale e imperiale comprese, e da un enigmatico dipinto di Lorenzo Lotto che si presume ritragga Vicino Orsini intento a sfogliare un libro. Al termine della lectio magistralis sarà possibile visitare il Sacro Bosco, eccezionalmente aperto la sera fino alla mezzanotte, e partecipare alla visita guidata del percorso espositivo a cura di Susanne Neumann, Lucia Pesapane eAntonio Rocca, ideato in occasione del festival In Arte Vicino mettendo in dialogo le sculture monumentali del parco dei Mostri con alcune opere di Niki de Saint Phalle, Paolo Portoghesi e Daniel Spoerri. È compresa nel biglietto di accesso alla serata anche una cena a buffet nel piazzale delle Pigne del Sacro Bosco.

In Arte Vicino è promosso e organizzato dal Sacro Bosco di Bomarzo, che fa parte della rete Grandi GiardiniItaliani, in collaborazione con i maggiori parchi d’arte contemporanea dell’Italia centrale: il Giardino dei Tarocchi diNiki de Saint Phalle (Capalbio, Grosseto), il Giardino delle Meraviglie di Paolo Portoghesi (Calcata, Viterbo), Hicterminus haeret di Daniel Spoerri (Seggiano, Grosseto) e la Scarzuola di Tomaso Buzzi (Montegabbione, Terni). Il festival ha il patrocinio dell’Accademia Nazionale di San Luca, il sostegno dell’impresa culturale GrandiGiardini Italiani, e una convenzione con l’accademia di Belle Arti di Viterbo e con il Tuscia Film Fest.

In Arte Vicino nasce dall’idea di Antonio Rocca, storico dell’arte autore di una radicale reinterpretazione del SacroBosco di Bomarzo, che riconsegna a Vicino Orsini la piena responsabilità del progetto. Avvalendosi dei Mosca, unafamiglia di scultori attivi a Orvieto, il signore di Bomarzo tradusse in pietra la mappa dell’universo redatta dalcabalista cristiano Giulio Camillo ne L’idea del Theatro (1550).

Un progetto di natura sacrale che ancora oggi èpossibile intravedere all’interno dell’area del cosiddetto parco dei mostri. Il programma del festival e i biglietti per partecipare agli appuntamenti sono disponibili sul sito: www.inartevicino.it