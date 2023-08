CAPRANICA – Ultime 4 imperdibili serate di Impact festival, al teatro Francigena di Capranica, dal 2 al 5 agosto, alle 21, a Largo Ripoll (già via della Mattonara). Domani sera il maestro Mamadou Dioume darà vita a una interpretazione speciale di “Otello” Di William Shakespeare. Il 3 agosto, la coppia di Zelig Off Rocco Ciarmoli e Laura De Marchi in “Una coppia quasi perfetta”. Serata speciale venerdì 4 agosto , Sergio Muniz celebrerà due miti della cultura argentina, Astor Piazzolla e Jorge Luis Borges, in “El Tango: Mitologia di Musica e Parola”. Il 5 agosto, nella serata conclusiva del festival, l’attrice Lucrezia Lante della Rovere interpreterà “Le donne di Malamore” di Concita De Gregorio, uno spettacolo che scuote e fa riflettere parlando di donne comuni e donne celebri determinate a vivere malgrado le violenze che sono costrette a subire.