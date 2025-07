BARBARANO ROMANO - Dopo una settimana di meritato riposo e il travolgente successo di Monterosi, con ben 200 coperti all'apericena e 350 partecipanti al concerto, il Tuscia in Jazz for Sla è pronto a sbarcare a Barbarano Romano per due giorni di grande musica e solidarietà. Domani e sabato, piazza Marconi sarà il palcoscenico di due imperdibili concerti, organizzati in collaborazione con il Consiglio regionale del Lazio, il Comune di Barbarano Romano, la Proloco e il Parco Marturanum.

La serata di domani (1 agosto) vedrà esibirsi Pippo Matino e Silvia Barba con il loro progetto "Dall'altra partedellaluna", un sentito omaggio al grande Lucio Dalla. Pippo Matino, bassista e contrabbassista di fama internazionale, è uno dei musicisti più eclettici e richiesti della scena italiana. Con una carriera trentennale alle spalle, ha collaborato con artisti del calibro di Billy Cobham, Steve Grossman, Mike Stern e Pino Daniele, esplorando generi che vanno dal jazz al funk, dal rock alla musica d'autore. La sua tecnica raffinata e la sua profonda musicalità lo rendono un interprete unico. Silvia Barba, cantante dotata di una voce versatile e un'interpretazione intensa, ha saputo conquistare il pubblico con la sua capacità di spaziare tra diversi generi musicali, dal jazz al soul, dal pop alla world music. Ha calcato palcoscenici importanti e collaborato con numerosi artisti, dimostrando sempre una grande sensibilità artistica e un innato carisma.

Un momento particolarmente significativo della serata sarà la presenza di Italo Leali che, nonostante la Sla, continua il suo viaggio nella Tuscia per testimoniare con la sua presenza gli effetti della malattia, un messaggio potente di resilienza e speranza. Sabato (2 agosto) sarà la volta di un gigante della musica a livello internazionale: Israel Varela, che presenterà il suo progetto "Musica Pintada", accompagnato dal talentuoso chitarrista Christian Mascetta. Israel Varela è un batterista, compositore e produttore messicano di fama mondiale, riconosciuto per la sua incredibile versatilità e la sua capacità di fondere influenze jazz, flamenche e latinoamericane. Ha suonato con artisti del calibro di Pat Metheny, Pino Daniele, Andrea Bocelli, Charlie Haden, Mike Stern e Paco de Lucía, portando la sua musica sui palcoscenici più prestigiosi del mondo. La sua creatività e la sua tecnica impeccabile lo rendono uno dei batteristi più innovativi del panorama contemporaneo. Christian Mascetta, chitarrista e compositore italiano, è apprezzato per il suo stile raffinato e la sua profonda sensibilità musicale. La sua abilità nel fondere generi diversi, dalla musica classica al jazz, dal flamenco alla world music, lo rende un partner ideale per le sperimentazioni sonore di Varela. Ha collaborato con numerosi artisti e si è esibito in importanti festival, consolidando la sua reputazione di musicista eclettico e talentuoso. Entrambi i concerti avranno inizio alle ore 21 e l'ingresso è libero, con donazioni facoltative a favore della ricerca contro la Sla. Un'occasione unica per godere di musica di altissimo livello e contribuire a una causa così importante. Dopo Barbarano Romano, il festival si sposterà il 7 agosto a Soriano nel Cimino, dove, presso Palazzo Chigi Albani, si terrà il concerto "Eddie & The kids" con Enzo Pietropaoli, Fabrizio Sferra e Edoardo Ferri.

