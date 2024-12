CIVITA CASTELLANA - Tutti pazzi per Marco Mengoni e Angelina Mango. Il primo è un talento di Tuscia e, dopo aver vinto lnel 2023 il Festival di Sanremo con la canzone “Due Vite”, ha conquistato il pubblico anche quest’anno durante la prima serata della kermesse canora nelle vesti di co-conduttore al fianco di Amadeus. L’edizione 2024 della manifestazione più importante della canzone italiana è stata vinta da un’incredibile Angelina Mango, figlia dell’indimenticato cantautore Pino. Un talento emerso dalla scuola di Amici di Maria De Filippi che, qualche tempo fa, ha fatto tappa nella Tuscia: forse non tutti lo ricordano, ma il sindaco di Civita Castellana sì. «Complimenti ad Angelina Mango per la vittoria del Festival di Sanremo 2024 – scrive il Luca Giampieri -. Abbiamo avuto il piacere di ospitarla a Civita Castellana e di goderci il suo talento durante la rassegna Halaesus del maggio 2022, accompagnata dal nostro concittadino, il compositore Alessio Nelli», ha fatto sapere pubblicando alcuni scatti a corredo del post.

A ricordare l’evento con la cantante anche gli organizzatori della rassegna musicale Halaesus.

«Quando invitammo il maestro Alessio Nelli alla prima edizione, ci disse che avrebbe portato con lui una ragazza talentuosa che di lì a poco avrebbe fatto sicuramente carriera: Angelina Mango – scrivono sulla pagina Facebook della rassegna culturale Halaesus -. Chiaramente per chi possiede talento è più facile riconoscerlo negli altri, ma la sua previsione ha fatto decisamente centro ed Angelina ha vinto il Festival di Sanremo».

