CIVITAVECCHIA – Appuntamento questo pomeriggio alle 17.30, presso la sala Gurrado della Fondazione Cariciv, in via Risorgimento 8/12, Civitavecchia, per la presentazione del volume di Franco Bartolomei, con Mario Michele Pascale, "Il socialismo e la battaglia contro la seconda repubblica".

Interverranno Giorgio De Paolis, presidente associazione Icaro, Massimiliano Grasso, giornalista ed editore, Luca Grossi, giornalista e Gabriella Sarracco, presidente della Fondazione Cariciv. Saranno presenti gli autori.

“Il socialismo e la battaglia contro la seconda repubblica" è un'intervista lunga che ripercorre la storia del socialismo italiano dagli anni '60 ad oggi. Dall'unità d'intenti con il PCI al primo centrosinistra, fino a Craxi e alla diaspora socialista successiva a tangentopoli. Poi lo SDI di Boselli e il PSI di Nencini, succubi di Tony Blair e del liberismo. Ma anche il ruolo dei cattolici in politica e la mutazione genetica del PCI. Infine Risorgimento Socialista, di cui Franco Bartolomei è coordinatore nazionale. Il volume è anche un rilancio dell'idea di socialismo che, necessariamente, deve prendere le distanze dalla seconda repubblica che ha distrutto sia il sistema industriale pubblico italiano, che fece del paese una potenza economica, che la nostra indipendenza in politica estera.