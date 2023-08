TOLFA - Il regista Agostino De Angelis da oggi a Tolfa con lo spettacolo lirico-teatrale-multimediale dal titolo "E lucean le stelle" in programma stasera e domani alle ore 21 nella incantevole cornice della Rocca. Questo evento è promosso dal Comune di Tolfa e organizzato da "ArcheoTheatron" ed è ad ingresso libero. Ecco, quindi, un altro straordinario appuntamento culturale: questa volta per il piacere del pubblico verrà rappresentato in Prima Nazionale uno spettacolo originale e imperdibile dedicato ad una delle più famose opere liriche del ‘900 italiano, cioè la Tosca. “E Lucean le Stelle” è liberamente tratto dalla Tosca di Giacomo Puccini ed è inserito nel "Progetto Nazionale di Promozione e Valorizzazione 2023 Theater-Opera Pocket” ideato dall’attore-regista Agostino De Angelis con il tenore Fabio Andreotti; curatrice del progetto Desirée Arlotta. L'idea del regista è quella di: "realizzare un evento completo tra recitazione e canto, dove la storia di Tosca, estratta dall’omonimo dramma di Victorien Sardou e la cornice storica realistica del dramma in prosa, vengano semplificati e narrati riprendendo lo stile del “recitar cantando” così come anche nell’antica Grecia la tragedia veniva messa in scena in forma recitata e cantata - spiega il regista De Angelis - lo spettacolo si concentrerà sulle vicende del triangolo Scarpia – Tosca – Cavaradossi e sul dramma dell’amore perseguitato con una meravigliosa scenografia naturale quale è la Rocca di Tolfa". A volere fortemente che questo appuntamento si svolgesse proprio alla Rocca è stata la sindaca Stefania Bentivoglio "che è per la propria storia coeva al periodo storico narrato e rappresentato nell’opera lirica". Lo spettatore potrà conoscere la storia di Floria Tosca interpretata dal soprano Maria Tomassi e gli intrecci amorosi e di gelosia con il suo amante Mario Cavaradossi interpretato dal tenore Fabio Andreotti e di Scarpia interpretato dall’attore Agostino De Angelis che sarà anche la voce recitante con l’accompagnamento al pianoforte di Rosalba Lapresentazione e la narrazione visiva di video proiezione di immagini. Presenterà le due serate Alessandra De Antoniis.