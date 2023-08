NEPI - Scatta il countdown per il concerto del rapper Alfa.

L'artefice del tormentone estivo "Bellissimissima" il 24 agosto porta il suo tour "Tra le nuvole" nella Tuscia in occasione delle feste patronali. Sul palco, la sera successiva, è prevista anche l'esibizione di Paolo Belli e la sua Big band. Per Alfa, 23 anni, all'anagrafe Andrea De Filippi, è davvero un momento d'oro: le sue canzoni sono state condivise in oltre 650mila video su Tiktok e i suoi ultimi video sono entrati ai vertici delle tendenze di Youtube. Ha ottenuto un triplo disco di platino con "Cin Cin", tre dischi di platino ("Testa tra le nuvole, Pt. 1", "Sul più bello" e "Testa tra le nuvole, Pt. 2") e sei dischi d'oro. Con "Bellissimissima", certificata disco d'oro, sta scalando le classifiche di tutte le piattaforme digitali e si posiziona al quinto posto della Top 50 di Spotify. Un nome di grido, che ha portato a fare più di una riflessione sull'organizzazione del concerto, a partire dalla sicurezza. Per questo giovedì mattina il sindaco Franco Vita, insieme all'assessore Francioni, al capoguardia De Stefano e al presidente della proloco Pifferi, ha incontrato sia il questore Fausto Vinci che il comandante provinciale dei vigili del fuoco. «Gli incontri sono stati molto utili - spiega Vita -. Il questore ci ha assicurato la presenza delle forze di polizia e tramite funzionari della questura ci sono state indicate preziose notizie per il piano sicurezza e il piano parcheggi. Altrettanto interessanti le notizie acquisite nel corso del colloquio dai vigili del fuoco: ci sono stati forniti dati importanti per l'organizzazione del concerto». E, alla luce di quanto emerso, a differenza di quanto inizialmente previsto «sia questura che vigili del fuoco - afferma il primo cittadino - ci hanno sollecitato a far pagare il biglietto di ingresso per controllare il numero dei partecipanti e per evitare l'accesso al concerto di un numero di persone superiore a quello previsto». «Adesso - aggiunge Vita - procederò ad informare del concerto anche il prefetto e ci atterremo ad ulteriori indicazioni che verranno fornite. Nei prossimi giorni invieremo il piano di sicurezza da noi predisposto alla questura e al comando dei vigili del fuoco. L'ultimo atto sarà la mia convocazione della commissione pubblico spettacolo, al cui esito autorizzerò il concerto».

©RIPRODUZIONE RISERVATA