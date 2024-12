SUTRI - Immerso nel cuore del Parco Archeologico di Sutri, uno dei luoghi più suggestivi della Tuscia, a pochi passi dalla via Francigena e custode della splendida necropoli etrusca, il Presepe vivente di Sutri sta riscuotendo un grande successo di pubblico. Nella giornata di domenica, l'evento ha registrato circa mille ingressi, con commenti entusiasti da parte dei visitatori che hanno apprezzato la suggestiva atmosfera e la cura dei dettagli. La rappresentazione, ambientata in un contesto storico di grande fascino, offre un'esperienza coinvolgente e ricca di significato, capace di trasportare i visitatori in un'epoca passata e di far rivivere la magia della Natività. Per chi non avesse ancora avuto l'occasione di visitarlo, o per chi desiderasse rivivere questa emozionante esperienza, il Presepe vivente di Sutri tornerà ad animarsi, grazie agli allestimenti e a circa ottanta figuranti, nelle seguenti date: 1, 5 e 6 gennaio. Le rappresentazioni avranno inizio a partire dalle ore 17. L'ambientazione nella necropoli etrusca, con le sue tombe rupestri, crea uno scenario unico e suggestivo, che rende il Presepe vivente di Sutri un evento imperdibile per grandi e piccini. Un'occasione per immergersi nella storia, nella tradizione e nella magia del Natale in uno dei luoghi più belli e ricchi di storia della Tuscia. Il 6 gennaio inoltre, alle 17,30, il corteo dei Re Magi partirà dalla Cattedrale di Santa Maria Assunta (Duomo di Sutri) per raggiungere la grotta della Natività. L’atmosfera sarà arricchita da luci, suoni e profumi tipici del Natale.

Si tratta di un’opportunità unica per scoprire il patrimonio storico e culturale di Sutri, con le sue meravigliose testimonianze archeologiche, e per chi vorrà addentrarsi oltre le mura, di assaporare il fascino senza tempo del suo borgo medievale, importante crocevia tra diverse civiltà nel corso dei secoli.

«Ci si augura che il presepe vivente di quest'anno, unendo folclore, cultura e spiritualità, e organizzato con il supporto del Comune e il nuovo entusiasmo della comunità, possa essere l'occasione per visitare un luogo dove storia e tradizione si fonderanno in un’esperienza indimenticabile», commentano dall’amministrazione comunale.

