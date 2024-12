VALENTANO – Il centro ricreativo Santa Lucia Filippini di Valentano, da anni impegnato nelle attività culturale del paese, per l’anno 2023 ha pensato di istallare nella chiesa di Santa Maria per il giorno 8 dicembre “Il presepe itinerante meccanizzato” di Penna in Teverina, realizzato interamente da artigiani, composto da oltre 100 statue, di cui 50 in movimento che rappresentano arti, mestieri e scene di vita quotidiana.

«Alle 21 nella chiesa di santa Maria - fanno sapere dal centro - inaugureremo quest’opera con un Concerto di corali di Marta, San Lorenzo, Tuscania, Piansano».

L’opera del presepe è dedicata a Flora Leri (levatrice condotta del paese), che ha vantato il primato di aver fatto nascere oltre 1605 bambini (quale miglior testimonial per “la nascita delle nascite”).

«Grazie alla famiglia Bonini per aver accolto ancora una volta l’iniziativa di dedicare anche il presepe alla propria madre a cui tutti i valentanesi sono legati da affetto e stima», aggiungono dal centr ricreativo.

Il presepe sarà aperto tutti i giorni dalle 10 alle 20 fino al 17 gennaio 2024.

