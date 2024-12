CIVITAVECCHIA – Simonetta Fiori e Daniela Attanasio sono i nomi di punta della terza edizione del Premio Eugenio Scalfari-Città di Civitavecchia, che si terrà giovedì 12 dicembre alle 18 al Teatro Traiano, con ingresso gratuito fino a esaurimento posti. La serata, condotta da Gino Saladini e accompagnata dai musicisti Giovanni Cernicchiaro e Gino Fedeli, celebra l’eredità del grande giornalista e fondatore de La Repubblica, nato a Civitavecchia nel 1924 e insignito della cittadinanza onoraria.

Simonetta Fiori, apprezzata firma del giornalismo culturale, riceverà il premio per il giornalismo, mentre Daniela Attanasio sarà premiata per la poesia con il suo volume Vivi al Mondo (Vallecchi). La giuria, presieduta da Massimo Giannini con la presidenza onoraria di Ezio Mauro, include nomi illustri della cultura italiana come Dacia Maraini, Corrado Augias, Bruno Manfellotto, Concita de Gregorio, Loredana Lipperini, Maria Grazia Calandrone e, in rappresentanza delle associazioni promotrici, Nicola R. Porro e Maria Zeno. Riconoscimenti speciali andranno anche ad Annalisa Camilli, impegnata sui temi di immigrazione e crisi umanitarie per Internazionale, e Lucia Goracci, cronista Rai attiva in zone di conflitto. Promosso dalle associazioni cittadine Spazioliberoblog, Book Faces e Blue in the Face, il premio è patrocinato dalla Regione Lazio, dalla Città Metropolitana di Roma, dal Comune di Civitavecchia, dall'Autorità di Sistema Portuale e da altre Associazioni ed Enti cittadini, ed è sostenuto da società che operano sul territorio tra cui Enel e Thyrrenian Wind Energy oltre che da importanti operatori locali. «A renderlo possibile è anche il contributo degli sponsor, da Enel e Divento fino a imprenditori locali sensibili allo sviluppo culturale della nostra città – spiegano Fabrizio Barbaranelli, Marco Salomone e Enrico Maria Falconi per le tre associazioni - Ferro e Metallo di Francesca Moroni, Centro Diagnostico Buonarroti di Carlo Tarantino, Albani e Ruggeri, Geofm di Andrea D’Angelo, Impresa Sacchetti, Todis di Giulio Santoni, CILP, Compagnia Portuale Civitavecchia, Cfft, CCMS, Traiana, Minosse, ASC, Rambotti e Pietranera, Sportiello, Ottica De Felice. Grazie anche per la collaborazione ad alcune Associazioni culturali della città che ci sono particolarmente vicine: Umc, Itff, Conservatorio e al sostegno ricevuto dalla 3D Produzione per i video, alla impresa Segatori per i gadget e a Graphis Studio. Uno speciale apprezzamento per le tante amiche e per gli amici che lavorano con generosità per fare di questo Premio un evento di prestigio per l’intera città».

Saranno presenti, oltre ai membri della Giuria, anche le figlie di Scalfari Donata ed Enrica.