CIVITAVECCHIA – Per il terzo anno consecutivo il prestigioso Premio Campiello fa tappa a Civitavecchia. Un’ottima notizia per la città e per gli amanti della cultura perché martedì 25 giugno, alle 20, presso la Fontana del Vanvitelli nel porto storico torna l’appuntamento dal vivo nell’ambito del ciclo d’incontri con gli scrittori finalisti della 62esima edizione del concorso di narrativa contemporanea promosso dalla Fondazione Il Campiello - Confindustria Veneto.

I cinque finalisti selezionati per l’edizione del 2024 sono Antonio Franchini con "Il fuoco che ti porti dentro” (Marsilio), Federica Manzon con “Alma” (Giangiacomo Feltrinelli), Michele Mari con “Locus Desperatus” (Giulio Einaudi Editore), Vanni Santoni con “Dilaga ovunque” (Laterza) ed Emanuele Trevi con “La casa del Mago” (Ponte alle Grazie).

Si tratta di un appuntamento molto importante che ormai è atteso dalla città, lo scorso anno infatti la collaborazione per portare il Premio nel porto storico aveva visto l’impegno di Unindustria e del suo presidente Cristiano Dionisi, con la preziosa collaborazione di Fondazione Cariciv, Autorità di sistema portuale e comune di Civitavecchia. Una collaborazione che è riuscita a creare un’iniziativa di livello culturale altissimo.

Negli ultimi due anni a dialogare con gli autori era stato Gino Saladini noto autore, artista e medico cittadino. Insomma una serata di livello che proietta Civitavecchia verso i grandi palchi della cultura nazionale portando nella meravigliosa cornice del porto storico, sul palco naturale creato dalla fontana del Vanvitelli, la cinquina finalista degli autori selezionati nell’ambito del Premio Campiello 62esima edizione. In totale, tra giugno e luglio, sono 16 le città italiane dove il Premio farà tappa prima della finale di settembre a Venezia.

©RIPRODUZIONE RISERVATA