CIVITAVECCHIA – Sono terminate ieri le riprese “Il patriarca 2”, la serie televisiva Mediaset con Claudio Amendola che ha fatto tappa per circa una settimana a Civitavecchia. La troupe è stata da lunedì a venerdì in porto per girare una parte della serie che vede Claudio Amendola alla regia e come attore protagonista Claudio Amendola.

La maggior parte delle riprese sono state effettuate presso l’area container Rtc. Il delegato al cinema dell’amministrazione comunale Nicoletta Morici anche in questo caso ha fatto da tramite con tutti gli uffici del porto, facilitando sopralluoghi e quant’altro, e si è occupata di necessità e problemi. Anche in questo caso sono state impiegate persone del territorio per quanto riguarda figurazioni e altri servizi. «C’è stata - ha commentato Morici - una grande collaborazione da parte di tutte le realtà portuali coinvolte, enti e uffici».

©RIPRODUZIONE RISERVATA