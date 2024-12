CIVITAVECCHIA – Il Teatro Nuovo Sala Gassman si prepara a inaugurare la sua quindicesima stagione teatrale, intitolata “Intelligenza teatrale”, a partire dalla prima settimana di ottobre e fino a metà giugno.

Con circa 50 spettacoli in programma, il direttore artistico Enrico Maria Falconi. «L’attore e il pubblico – spiega – si accomunano in questa forma di intelligenza che ti aiuta, almeno speriamo, a vivere meglio», ribadendo poi come il teatro offra un modo per affrontare le sfide quotidiane con più serenità.

La stagione sarà densa di appuntamenti, spaziando tra drammaturgia, commedie e classici del teatro, con compagnie provenienti da tutta Italia. Il sipario si aprirà domenica 29 settembre con "Effetto farfalla", opera scritta e diretta da Filippo Granati, seguita da titoli come il thriller “Eros e Thanatos”, la commedia “Na strana coppia”, la tragedia “Caligola”, e lo spettacolo comico “MES – Menzogne Estremamente Sincere” di Emiliano De Martino. Il mese di ottobre si concluderà con il dramma “Anna Karenina – Le donne e la passione” di Alberto Bassetti, per la regia di Filippo D’Alessio. Sarà una stagione ricca anche di musical, concerti e spettacoli di autori celebri come Eduardo De Filippo, di cui verranno messi in scena tre lavori in occasione del 40° anniversario della sua scomparsa.

Una delle novità della stagione è la decisione di anticipare l’orario dello spettacolo del sabato alle 19, una vera rivoluzione. Falconi ha spiegato: «Siamo il primo teatro nel Lazio che abbandona l’orario delle 21. L'idea è di venire incontro alle esigenze del pubblico, permettendo di godersi lo spettacolo e poi avere tutta la serata libera, magari per una passeggiata sul lungomare o una cena in uno dei locali della città».

Inoltre tornano anche gli amatissimi "Giovedì pazzi" con biglietti a soli 2 euro. Ripartono anche i corsi teatrali e la stagione sarà arricchita anche da nuovi corsi di recitazione, canto e make-up, che prenderanno il via a ottobre, con un open day previsto il 23 settembre.

La presentazione si terrà domenica alle 19 con il direttore Falconi che illustrerà le novità di quest’anno e tutti gli spettacoli in programma.

