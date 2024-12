CERVETERI - Taglio del nastro sabato scorso per la pista di pattinaggio in piazza Aldo Moro, all'interno del villaggio di Natale. Le festività entrano così nel vivo nella città etrusca fino al 7 gennaio prossimo. «In un clima di comunità e gioia abbiamo acceso gli alberi di Natale e inaugurato i Presepi dei Rioni», ha commentato il sindaco Elena Gubetti che ha voluto ringraziare «i volontari che si sono adoperati per realizzare questi simboli del Natale nelle nostre piazze e strada, perché è bello vivere il Natale insieme. L'obiettivo - ha concluso - è attrarre in città i tanti visitatori e dare opportunità ai nostri cittadini di vivere l'atmosfera natalizia».

