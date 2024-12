CIVITAVECCHIA – Il movimento per la vita di Civitavecchia ringrazia la compagnia teatrale "Sympathos", sapientemente condotta dal regista Luigi Florio, per aver organizzato lo spettacolo del 18 aprile al teatro Traiano al fine di aiutare mamme in difficoltà, contribuendo all'acquisto di materiale per neonati e buoni acquisto per le future mamme. «Continuano infatti ad arrivare generi per neonati, latte, pannolini, pappe, pastine, omogeneizzati, biscotti, essenziali per la cura dei lattanti e dei piccoli seguiti dall'associazione – ha spiegato il presidente Fausto Demartis – tutto il materiale è stato recapitato, pertanto, presso la sede del Movimento per la vita sita in via San Francesco di Paola, lasciando sorprese e soddisfatte le madri e le famiglie beneficiarie per la grande generosità di beni ricevuti. La compagnia ha veramente dimostrato un grande senso di solidarietà, contribuendo ad arricchire la nostra città di tanti sorrisi, non solo a teatro, ma nella vita di ogni giorno, per quanti sono nel bisogno e stanno crescendo con amore i propri bambini».