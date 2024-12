TOLFA - "Verrà la Morte e avrà i tuoi occhi": questo il titolo del libro scritto d professor Stelio W. Venceslai e che verrà presentato il prossimo 26 aprile alle ore 17 a Tolfa, nella magica cornice dell'antico Santuario della Chiesa della Madonna di Cibona, con il patrocinio gratuito del Centro Studi Cosmogonici (C.S.C.) e della Fidapa BPW Italia della sezione di Tolfa.

Il professor Stelio W. Venceslai, in collaborazione con il dottor Maurizio A. De Pascalis, presenterà il suo libro: "Verrà la Morte ed avrà i tuoi occhi - Storia dei modi per affrontare la Morte, sui riti funebri, i cimiteri e la reincarnazione". Dopo l'evento per gli interessati è prevista una spiegazione del Santuario ad opera di Raimondo Katte Klitsche de la Grange. "È un evento da non perdere - spiega il dottor Maurizio A. De Pascalis - si tratta di un saggio unico al mondo e di un saggista internazionale e mio maestro.

Invitiamo tutti a partecipare: vi aspettiamo numerosi".

