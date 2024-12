CELLENO, il suggestivo Borgo fantasma nel cuore della Tuscia, si prepara a vivere un Natale indimenticabile grazie a un evento straordinario: la manifestazione “Il gigante incantato e la magia delle tradizioni,” in programma dal 6 all’8 dicembre. Questo appuntamento promette di unire tradizione, innovazione e un forte richiamo alle radici culturali del territorio, trasformando il borgo in un centro pulsante di emozioni e magia natalizia.

Protagonista assoluto dell’evento sarà il più grande albero luminoso della provincia, una spettacolare struttura lunga 300 metri che si adagerà sulla vallata circostante il borgo. Questo maestoso “gigante incantato” sarà visibile anche a distanza, regalando un colpo d’occhio unico e ineguagliabile. La sua accensione, prevista per l’8 dicembre alle ore 17,30, segnerà l’apice di una giornata ricca di eventi, attirando visitatori e curiosi da tutta la Tuscia e oltre.

La manifestazione rappresenta molto più di una semplice celebrazione natalizia. Nasce dalla volontà di valorizzare il patrimonio culturale e paesaggistico di Celleno, rafforzando il ruolo del borgo come polo turistico e culturale della provincia. Gli organizzatori puntano a coinvolgere il pubblico in un’atmosfera unica, in cui la magia delle feste si sposa con l’autenticità delle tradizioni locali. Il programma dell’evento è ricco e variegato, pensato per soddisfare grandi e piccini. Mercatini natalizi animati da artigiani locali, concerti, spettacoli dal vivo e degustazioni di prodotti tipici faranno da cornice a un’esperienza indimenticabile. La presenza di animazioni per bambini e di intrattenimenti musicali contribuirà a rendere l’atmosfera ancora più calda e accogliente.

La magia del Natale a Celleno non si ferma qui: il “gigante incantato” continuerà a brillare per tutto il periodo delle feste, fino al 6 gennaio 2025, diventando il simbolo di un borgo che si accende letteralmente e metaforicamente per celebrare le sue potenzialità e la bellezza delle sue tradizioni. Questo evento vuole essere anche un momento di riflessione sull’importanza di preservare e promuovere i piccoli centri storici, trasformandoli in luoghi vivi e attrattivi per i visitatori. In un periodo in cui molti piccoli borghi rischiano di essere dimenticati, Celleno si distingue come esempio virtuoso di come tradizione e innovazione possano convivere armoniosamente. “Il gigante incantato e la magia delle tradizioni” non è solo un evento da vivere, ma un messaggio di speranza e rinascita per la comunità locale e per tutto il territorio della Tuscia. L’appuntamento è dunque fissato: l’8 dicembre 2024, alle ore 17,30, il Borgo fantasma si illuminerà di una nuova luce, invitando tutti a partecipare a un Natale speciale, fatto di magia, tradizione e autentica bellezza.«Celleno vi aspetta per vivere insieme un’esperienza che scalda il cuore e accende l’anima, con il “gigante incantato” che brillerà ogni sera fino al 6 gennaio 2025», afferma il sindaco Luca Beraldo.

