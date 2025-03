CIVITAVECCHIA – La magia, la musica, il divertimento, il sogno soprattutto. Mary Poppins, insomma. A oltre sessant’anni dall’uscita del film al cinema (era il 1964), l’intramontabile tata interpretata dalla splendida Julie Andrews (premiata con l’Oscar) viene riproposta al Nuovo Sala Gassman qui nei panni della poliedrica, bravissima Sara Gianvincenzi. Tre serate (venerdì alle 21, sabato e domenica alle 19) da non mancare, perché il riadattamento teatrale curato da Simone Luciani, regista del musical, promette meraviglie e trovate sceniche molto originali.

La vicenda è ambientata a Londra nel 1906. George Banks, integerrimo bancario, si trova improvvisamente senza tata, poiché Katie, esasperata dalla vivacità dei due figli di Banks, Jane e Michael, si licenzia. Mentre la famiglia si appresta a valutare le numerose balie in coda per il posto, all’improvviso, scendendo dal cielo con un ombrello, in casa Banks piomba Mary Poppins mostrando la lettera scritta da Jane e Michael nella quale i bambini indicavano le caratteristiche che avrebbero voluto per la nuova tata. Lettera che era stata letta da George, il quale, indispettito, l’aveva strappata e gettata nel camino. Ma un frammento del foglio, grazie al vento, era finito nelle mani della magica Mary Poppins che aveva deciso di recarsi nella casa di via dei Ciliegi e accettare l’incarico. “Ma solo dopo una settimana di prova”, specificherà allo sbigottito capofamiglia, dando subito un saggio dei suoi poteri.

Una favola senza tempo, si diceva, capace di stregare ancora oggi grandi e piccoli in una serie di avventure al limite del fantastico, ma anche capace di trasmettere sempre valori indiscutibili come il rispetto, l’amicizia, l’amore per la bellezza, l’importanza del gioco. Tutti elementi che saranno riproposti nel riadattamento teatrale di Simone Luciani.

Sul palco, insieme alla protagonista Sara Gianvincenzi, Patrizio De Paolis, Mirko Izzo, Paola Pagano, Enrico Maria Falconi, Sasha Pilara, i giovanissimi Alberto Pilara e Bianca Curci e tanti altri bravissimi attori della Blue in the face.

Il botteghino del Gassman è aperto dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20 e il sabato e la domenica un’ora prima dell’inizio degli spettacoli. Per informazioni tel. 328/1224154.