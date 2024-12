CIVITAVECCHIA – Ancora un successo per la giovane cantante civitavecchiese Laetitia De Paola, scelta ad interpretare la parte del genietto, lo knabe, nell'opera "Il Flauto magico" di Wolfgang Amadeus Mozart andato in scena al teatro Costanzi dal 13 al 21 gennaio diretto dal già autorevole maestro, il direttore d'orchestra Michele SPOTTI, al suo debutto a Roma. Un riconoscimento importante, che premia la costanza e la perseveranza di una giovane ragazza civitavecchiese determinata, che in tutto quello cerca di dare sempre il massimo. A Laetitia De Paola va un grosso in bocca al lupo da parte della nostra redazione.