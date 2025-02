CIVITAVECCHIA – In un mondo sempre più complicato, fino a oggi almeno una certezza sembrava esserci: gay in età matura si diventava dopo una o più esperienze etero. Ma dopo aver visto “Il fidanzato di lui”, la nuova commedia scritta, diretta e interpretata da Enrico Maria Falconi, in scena al teatro Nuovo Sala Gassman venerdì alle 21 e sabato e domenica alle 19, anche questa certezza verrà spazzata via.

Già perché il protagonista, Ignazio (interpretato da Sasha Pilara), da 10 anni fidanzato con Giulio (Simone Luciani), all’improvviso si accorge di essere attratto dalle donne, in particolare dalla bella russa Yulia (Sara Gianvincenzi) e fa il percorso all’incontrario. Mandando tra l’altro a monte i piani del padre Settimio (Sergio Fulvio), senatore leghista. Questi, infatti, dopo aver avversato a lungo l’unione omosessuale del figlio, finalmente si convince ad accettarla soprattutto per fini elettorali, visto che la sua popolarità è in calo a causa della relazione extraconiugale con l’artista cubana Mercedes (Ramona Gargano). Accade così che mentre Ignazio non sa come comunicare a Giulio il suo cambio di sponda, deve anche mentire al padre e chiedere al collega Luigi (Enrico Maria Falconi) di fingersi suo nuovo compagno per non deludere le aspettative elettorali del genitore. Il tutto tra equivoci, sotterfugi, colpi di scena e tante risate per le situazioni che via via si vengono a creare. Una commedia come sempre garbata e sul filo dell’ironia, quella scritta da Falconi, che però non rinuncia ad affrontare temi di grande attualità.

«Con un concetto di fondo – spiega l’attore-regista – che è alla base del racconto: non importa chi ami, importa se ami». Un inno alla libertà dei costumi sessuali, veicolato da un cast di attori ormai affiatatissimo e collaudato. Un lavoro che andrà molto in “trasferta”: in questa stagione a Caltanissetta, Caserta e Roma, nella prossima a Firenze e Monsummano Terme. Un bel riscontro per Falconi e la Blue in the Face, che dimostrano di essere sempre in prima linea oltre che nella recitazione, anche nella scrittura teatrale.

